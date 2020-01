Vœux du nouvel an à la coordination Up du 9ème arrondissement:Sous le sceau du rassemblement

La coordination Union progressiste (Up) du 9ème arrondissement de Cotonou a présenté les vœux du nouvel an aux bureaux de coordination, aux élus, aux notables et militants des quartiers Kindonou, Mènontin, Zogbohouè, Zogbo, Fifadji et Vossa-Kpodji. La cérémonie placée sous le sceau du rassemblement vise pour les militants, à rester ensemble pour être plus forts. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d’organisation, Constant Danvikpénon, a rappelé les objectifs du parti baobab et exhorté les militants à être optimistes et plus déterminés. Revenant sur le bilan d’étape du Nouveau départ, il fait savoir que « tout le pays est en chantier suivant les besoins prioritaires des populations et dans les tous secteurs d’activités ». Conscient que beaucoup restent à faire, il a témoigné l’engagement de la coordination du 9ème arrondissement à œuvrer pour une « Up plus forte aux côtés du président de la République et en appui à l’exécution du Pag ». D’ores et déjà, il a promis de mobiliser les reins pour ratisser large aux élections communales et municipales du 17 mai 2020. A sa suite, Omer Adétona, Eric Sangan, Orden Alladatin, Augustin Houessinon, Bertin Guédénon, Abraham Zinzindohoué et d’autres ténors du parti ont aussi loué les qualités du président Talon et cité les réalisations du gouvernement. Ils n’ont pas manqué de vanter les innovations de la loi électorale et d’inviter les militants à se mettre en ordre de bataille pour les joutes à venir.

Abdourhamane Touré