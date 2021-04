Zone industrielle de Glo-Djigbé:Une société de fabrication de véhicules électriques s’installe

Le Ministère de l’économie et des finances a été le cadre mercredi 07 avril 2021 de la cérémonie de signature pour la création de la Société de fabrication de véhicules électriques (Ve). C’est à la faveur d’une cérémonie solennelle qui a connu la présence du ministre de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni et de sa collègue en charge de l’industrie et du commerce Shadiya Assouman.

La signature de ce protocole d’accord consacre l’installation de la première unité de transformation au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz) fruit d’un partenariat entre le gouvernement béninois et Arise integrated industrial platforms (Arise Iip), développer panafricain de zones économiques spéciales. C’est Yasmeen Jawaharali Coo de M Auto electric mobility, et Darren Brown, directeur de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (Sipi), qui ont procédé à la signature de cette convention. « C’est avec beaucoup d’intérêt que nous accueillons cette signature pour l’installation de M Auto electric mobility (…) Après le cycle de 5 ans consacré à améliorer de l’image du pays, à travailler son attractivité, lever les handicaps à l’industrialisation, le Bénin se trouve aujourd’hui dans un autre cycle 2021-2026 où beaucoup d’efforts seront consacrés à l’industrialisation sélective », a laissé entendre le ministre de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni. L’amélioration du cadre juridique, les investissements dans la mise en place des infrastructures routières, numériques, portuaires, énergétiques, socio-communautaires et la formation du capital humain sont d’efforts faits pour permettre au Bénin de s’ouvrir de manière efficace au monde en attirant des investisseurs. C’est ce qui justifie la joie du gouvernement de concrétiser cette signature de protocole d’accord. « Le gouvernement s’engage à accompagner M Auto electric mobility dans son processus d’installation », a rassuré l’argentier national. Darren Brown a remercié M Auto electric mobility pour sa vision avant-gardiste, sa mentalité de partenariat et son investissement. Sur la même lancée, après Laurent Gangbes, directeur de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (Apiex), la ministre du Commerce et de l’industrie, Shadiya Assouman, a souligné que cette cérémonie reflète la confiance que les investisseurs font au Bénin. Yasmeen Jawaharali Coo de M Auto electric mobility n’a pas manqué de saluer la célérité du gouvernement béninois pour l’installation de la compagnie et promet une franche collaboration afin de participer à l’essor industriel du pays.

Abdourhamane Touré

Communiqué de presse

La Zone économique spéciale de Glo-Djigbé accueille sa première industrie

Le mercredi 7 avril 2021 à Cotonou, la Société d’investissements et de promotion de l’industrie (Sipi-Bénin) a conclu un accord avec l’équipe dirigeante du Groupe M-Auto, première industrie à intégrer la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé à l’horizon du dernier trimestre 2021. L’accord a été signé en présence de l’équipe dirigeante de la Sipi-Bénin, Monsieur le Directeur général de l’Apiex, Madame la ministre de l’Industrie et du commerce et Monsieur le ministre de l’Economie et des finances.

En portant son choix sur le Bénin, M-Auto témoigne de la qualité des réformes du climat des affaires qui ont été conduites depuis 2016. En effet, l’installation d’industries à forte valeur ajoutée sociale et environnementale telle que M-Auto constitue la cible du Programme d’actions du Gouvernement pour 2021-2026 afin de :

poursuivre la transformation structurelle de notre économie ;

générer des investissements directs étrangers et ;

créer des emplois qualifiés dans des filières à la pointe de la technologie et au cœur du quotidien de nos populations.

A travers son investissement de plus de $20 millions de dollars US, M-Auto entend créer une chaîne de production de 1 000 motos et 30 tricycles électriques par jour qui, à terme, emploiera plus de 1 500 béninois et béninoises.

Fait à Cotonou, le 07 avril 2021

Le Ministère de l’économie et des finances