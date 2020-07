Zou : 16.757 candidats attendus, les assurances du Ddemp

Conformément au calendrier scolaire réaménagé, le Certificat d’études primaires (Cep) démarre le lundi 6 juillet 2020 sur toute l’étendue du territoire national. A quelques jours de cette date, les préparatifs sont très avancés dans le département du Zou où 16.757 candidats toute catégories confondues sont attendus. 73 centres dont un nouvellement créé à Bohicon sont déjà aménagés pour accueillir ces candidats. Parmi eux, deux sont réservés, selon Chelon Pierre Hounkandji, le Directeur départemental des enseignements maternel et primaire (Ddemp) du Zou aux candidats à besoins spécifiques. Les autorités en charge de l’organisation dudit examen ont également pris les dispositions par rapport à la sécurité sanitaire des apprenants quand on sait que le Cep 2020 se déroule dans un contexte de Coronavirus. Pas d’inquiétude, rassure le Ddemp. A l’en croire, la direction départementale de la santé a mis à la disposition de l’organisation des masques à distribuer à ceux qui n’en n’auront pas. Les autres mesures seront respectées a-t-il rassuré. « Le matériel lourd, quant à lui, est déjà convoyé dans les centres. Le matériel sensible est aussi disponible au commissariat », a-t-il confié. Sur le terrain, l’heure est aux derniers réglages. A l’école primaire publique de Kpatalokoli, dans la circonscription scolaire de Bohicon, les écoliers du Cm2 subissent les dernières révisions et reçoivent les recommandations de leur maître. « Mes enfants sont prêts pour l’examen même si c’est pour demain », a confié Marcellin Hounvi, l’enseignant de ce cours.

Zéphirin Toasségnitché (Corresp. Zou-Collines)