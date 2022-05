Le nouveau secrétaire général de la Cour suprême, André Sagbo, est désormais entré dans ses fonctions. Son prédécesseur, Dandi Gnamou lui a passé service le jeudi 5 mai 2022.

Dandi Gnamou, secrétaire générale sortante de la Cour suprême a passé le témoin à son successeur André Sagbo. Dans son mot de circonstance, elle a rappelé son parcours au sein de l’institution où elle a servi en tant que conseiller puis après nommée le 30 avril 2020 au poste de secrétaire général. Elle a exprimé sa gratitude à l’ex-président de la Cour suprême, Ousmane Batoko et à l’actuel président Victor Dassi Adossou pour la confiance renouvelée. Elle a laissé entendre que la providence lui a permis de travailler aux côtés du nouveau président de la Cour avec qui beaucoup de défis ont été relevés. Le Secrétaire général entrant, ex-Secrétaire général du Ministère de la justice et ancien inspecteur général aux services judiciaires André Sagbo, a salué l’œuvre magnifique des pères de la Cour pour le rayonnement de l’institution. Il a remercié le président de la Cour suprême pour sa nomination et a renouvelé sa disponibilité à travailler efficacement à ses côtés en vue d’améliorer les performances de l’institution. Dans cette vision, il a exhorté l’ensemble du personnel à se mobiliser dans une dynamique et une cohérence interne de travail pour l’atteinte des objectifs.

Martial Agoli-Agbo (Br Ouémé-Plateau)