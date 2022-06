(5.000 CFA à l’achat et 30 mois d’abonnement gratuit pour 30 abonnés)

Les locaux de la boutique Canal + Saint-Michel de Cotonou ont servi de cadre ce mardi 31 mai 2022, à une conférence de presse animée par les responsables de Canal + Bénin. Occasion pour ces derniers d’annoncer beaucoup de bonnes nouvelles à l’occasion de la commémoration des 30 ans d’anniversaire du Groupe Canal + international.

Né au Sénégal avec une seule chaîne et 300.000 FCFA comme prix d’accès, Canal + international 30 ans après est présent dans plus de 20 pays en Afrique. Et ce, avec seulement 5.000F comme prix d’accès en 2022 pour plus de 200 chaînes sur ses bouquets. Pour la Directrice générale de Canal + Bénin, Yacine Alao, c’est un événement qui doit se célébrer. Le Groupe a ainsi mis les petits plats dans les grands, pour faire vivre à ses abonnés et futurs abonnés, un mois de juin incroyable, dit-elle. Ceci, à travers beaucoup de nouvelles inédites. « La première bonne nouvelle est que du 01 au 30 Juin 2022 inclus , le décodeur est au prix promotionnel de 5 000F CFA à partir de la formule Access. En ce qui concerne la deuxième bonne nouvelle, c’est que jusqu’au 30 juin également, les abonnés peuvent se réabonner à leur formule actuelle et bénéficier de 30 jours offerts à la formule supérieure. Quant-à la troisième bonne nouvelle, c’est que chaque jour, 30 mois d’abonnement sont offerts au 300ème abonné du 1er au 30 juin 2022 inclus, parmi les abonnés actifs hors exclusions.

Le cabinet d’huissier de Maître Brice Topanou est d’ailleurs sollicité, pour s’assurer de la transparence de cette bonne nouvelle », a indiqué Tumba Kongolo, Responsable abonnement chez Canal + Bénin. En dehors de ces inédites nouvelles, Canal + réserve pour ses abonnés, une programmation exceptionnelle pour ce même mois de juin. À entendre Barnes Vidjannagni, Responsable Communication chez Canal + Bénin, un nouveau feuilleton sur Novelas Tv, de nouvelles séries, du grand spectacle, des documentaires et du sport ; seront le quotidien des abonnés. Elle indique aussi que les matchs qualificatifs comptant pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Can) seront un moment de ferveur sur Canal +. À cet effet, elle annonce que tous ces matchs seront accessibles sur Canal + Sport 1, à partir de la Formule Access. Elle a par l’occasion annoncé le soutient de Canal + Bénin aux Écureuils quant à leur confrontation face au Sénégal. Pour faire de même, elle a invité les Béninois à se faire abonner ou à acquérir les décodeurs au prix promotionnel.