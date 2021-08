L’ancienne ministre de la Justice, Reckya Madougou poursuivie par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour « Association de malfaiteurs et terrorisme », sera face aux juges du tribunal spécial ce jeudi 19 août 2021 à 10h. Elle comparaîtra pour une troisième fois, devant la commission d’instruction après sa première et deuxième audition qui s’étaient déroulées respectivement les 17 juin et 06 août 2021. Pour rappel, cette troisième audition de l’ancienne conseillère spéciale du président togolais, Faure Gnassingbé, comme les précédentes sera à huis clos en présence de ses avocats.