Les populations béninoises peuvent désormais avoir toutes les informations sûres relatives à l’organisation de la 4ème édition de la Foire internationale de Parakou qui aura lieu du 5 au 30 décembre 2021. A cet effet, le comité d’organisation présidé par le premier adjoint au maire, Charles Toko, a conçu un site web déjà accessible. Il s’agit du www.foirede parakou.com. Les forains et les usagers de Parakou pourront donc se référer à ce canal d’informations pour avoir des précisions sur le déroulement de la Foire. Pour rappel, la 4ème édition de la Fip est placée sous le haut parrainage du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. Le thème choisi est « Parakou, ville carrefour ». Cette fête commerciale connaîtra la participation de 14 pays que sont le Maroc, le Niger, le Nigéria, le Pakistan, le Sénégal, le Togo, le Mali, la Guinée, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la France, la Turquie et le Bénin. 700 stands et plus de 7000 forains sont attendus à cette messe commerciale du septentrion avec à la clé des spectacles, de géants concerts auxquels participeront des artistes nationaux comme étrangers, des bals poussières, des défilés de mode et bien d’autres surprises. 20 000 visiteurs de par le monde sont attendus avec une prévision de trois milliards de chiffres d’affaires. En raison de la pandémie du Covid-19, la Fip de cette année s’organise dans le strict respect des gestes barrières édictées par les autorités gouvernementales. Des sites de vaccination sont même prévus sur toute l’étendue du lieu de la Foire. La ville de Parakou sera donc sous les projecteurs commerciaux du 05 au 30 décembre prochain.