Le projet de budget, gestion 2022 du Ministère d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale comporte trois axes majeurs. Il s’agit de la consolidation et de la pérennisation des acquis du Pag 2016-2021 ; de l’accélération du développement économique et social du Bénin et du renforcement des fonctions principales du Ministère notamment la prospective, l’évaluation des politiques publiques et la coordination de l’action gouvernementale. Ainsi donc, au titre de la gestion 2022, les prévisions de dépenses du Ministère s’établissent à 5.954.438.000 de FCfa contre 10.838.248.258 en 2021 soit une baisse de 45%. Le budget 2022 est réparti comme suit : 4.292.438.000 de FCfa de dépenses ordinaires et 1.662.000.000 de FCfa de dépenses en capital soit 28% du budget total. Par rapport à 2021, le budget du Ministère a connu une baisse de 45 % en raison de la diminution des dépenses de fonctionnement de 15% et des dépenses en capital de 71 %. Ceci est lié à l’arrivée à échéance de la majorité des projets du portefeuille (Parasep, Pagipg, Pcm-Bonou) et le transfèrement de certaines structures (Instad, Ex-Insae, Dgfd et Swedd). L’état récapitulatif des crédits par programme en 2022 constate une hausse de 7% des crédits du programme 015, une baisse de 35% des crédits du programme 016 par rapport à 2021 et la suppression du programme 017 pour les raisons évoquées plus haut. Pour le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, le cadre de performance des programmes prévoit au total 12 indicateurs de performance, soit 07 pour le programme 015 et 05 pour le programme 016. Le portefeuille Pip en 2021 comprend 04 projets dont 03 projets clôturent en 2021. Les dépenses en capital financent les deux projets prioritaires du Ministère notamment le Projet d’études prospectives et renforcement du cadre de planification (Percp) et le Projet des moyens de subsistance durable (Pmsd). Le Percpva t-il spécifier est un nouveau projet du Ministère qui permettra de réaliser toutes les études de base, de prospective et d’évaluation du cadre national de la planification, d’organiser les consultations et d’échanges nécessaires à la formulation de la prochaine vision prospective post 2025 ainsi que les actions de mise en place d’un cadre de planification et d’évaluation du développement efficace, cohérent et harmonieux. Il a pour finir souligner que la seule recommandation formulée par la Représentation Nationale lors de l’examen du budget 2021 est d’accélérer la mise en œuvre du projet Swedd financé par la Banque mondiale. Plusieurs chantiers ont été lancés dont essentiellement la restructuration de l’équipe du projet ; le changement de la coordonnatrice et la finalisation des négociations avec les Ong présélectionnées partenaires de mise en œuvre du projet sur le terrain. Il convient de préciser que le projet Swedd a été transféré au Ministère des affaires sociales et de la microfinance. En somme, l’exécution physique et financière du Pta, gestion 2021 au 30 septembre est assez satisfaisant. Le Ministère a une nouvelle mission phare qui est de coordonner l’action du gouvernement. Ce budget présenté à la Représentation nationale reflète les ambitions affichées entrant dans le cadre de cette nouvelle mission ; ce qui donnera lieu à une intervention publique plus efficace au service de l’amélioration des conditions de vie des populations.

Martial Agoli-Agbo (Br Ouémé-Plateau)