Arrêtés dans une affaire de trafic international de drogue, 6 prévenus dont des policiers et des forestiers étaient hier lundi 22 novembre 2021, devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Après plusieurs heures de débat, le procès a été renvoyé au 20 décembre 2021.

20 décembre 2021. C’est la date à laquelle le procès des 6 prévenus dans l’affaire trafic de 10 kg de drogue a été renvoyé. Hier, lundi 22 novembre 2021, les prévenus ont été appelés à la barre à l’occasion d’une audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Après plusieurs heures de débats, le procès a été renvoyé. Les mis en cause sont à nouveau attendus le 20 décembre 2021. Selon un communiqué du Procureur spécial de la Criet datant du 18 octobre, les agents de police et des eaux forêts et chasse, interpellés, sont accusés de complicité dans ce dossier. Les plaquettes de stupéfiants ont été saisies dans le 1er arrondissement de la ville de Cotonou, le 13 octobre. Le colis était caché dans une valise. Le 15 octobre dernier, quatre (04) policiers et deux (02) agents des forêts et chasse ont été déposés en prison dans cette affaire.

Léonce Adjévi