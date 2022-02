L’ancien maire de la Commune d’Abomey-Calavi, Liamidi Houénou de Dravo n’est plus libre de ses mouvements. Impliqué dans une affaire d’agro pédologie, il a été placé sous mandat de dépôt le vendredi 11 février 2022 avec l’ancien chef d’arrondissement de Godomey, Germain Cadja-Dodo, le chef de quartier Darius Bocoga et deux autres personnes. La décision de leur placement en détention préventive a été prise par le procureur de la République près le Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi après plusieurs auditions. Ils sont poursuivis pour faux et usage de faux, complicité d’escroquerie et complicité de faux et usage de faux. L’expert géomètre Florentin Bokolé également impliqué dans le dossier a été, pour sa part, mis sous convocation.