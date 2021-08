Mettre en lumière les mesures incitatives du gouvernement depuis 2016 dans le secteur douanier. C’est l’objectif de la visioconférence du dimanche 8 aout 2021, qui a permis à la diaspora béninoise, à travers le Haut conseil des Béninois de l’extérieur (Hcbe) et le réseau ID229, d’échanger avec les responsables du ministère de l’Économie et des finances notamment la douane à propos des réformes douanières.

Les réformes ont pour ambitions de faire de l’administration des douanes béninoises, l’une des plus modernes de la sous-région à l’horizon 2022 ; de faire du Port de Cotonou le plus grand Hub de la sous-région, vu sa position stratégique, de faire des corridors béninois, les plus fluides en matière de facilitation des échanges ; enfin de mener une lutte plus efficace contre la fraude douanière et la corruption. Ainsi s’exprimait le Directeur général de la douane et droits indirects le dimanche dernier lors de la visioconférence entre les membres de la diaspora et les responsables du ministère des Finances et ceux de la douane. «Régime douanier et procédures de dédouanement : réformes engagées pour améliorer le climat des affaires au Bénin », selon cette thématique, le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, Charles Sacca Boko, a présenté les actions d’envergure menées par la Douane béninoise de 2016 à nos jours pour améliorer le climat des affaires au Bénin. Il s’agit de la mise en œuvre du Programme de vérification des importations piloté par le partenaire technique Benin Control avec comme tâches principales : la maîtrise de la valeur en douane des marchandises; le tracking des marchandises en transit; l’inspection pour la certification des poids et des valeurs des marchandises importées en vrac au Port de Cotonou et via les frontières terrestres ; le suivi électronique des véhicules d’occasion en transit; le contrôle des cargaisons à l’aide de scanners à rayon X pour accroître l’efficacité de l’Administration des douanes; la dématérialisation des procédures de dédouanement via l’installation d’un Portail Électronique pour toutes les formalités afférentes aux transactions du commerce extérieur sur toute l’étendue du territoire national (Guichet unique de commerce extérieur Guce). L’efficacité de ses mesures a été confirmée par l’opérateur économique, Taïrou Mama, qui les souhaite pérennes. En corrélation avec la Direction Générale des Impôts, les douanes ont permis au Bénin de faire face au triple choc exogène : dévaluation du Naira, fermeture des frontières et la crise sanitaire liée au Covid 19. Ce tableau reluisant a été salué par nombre de Béninois de la diaspora, notamment Mathieu Hounyovi, président du Hcbe qui ont souhaité que la Direction générale des Douanes et Droits Indirects ne dorme sur ses lauriers. Eusèbe Agbangla, Ambassadeur du Bénin en France a souhaité, au nom de ses pairs que cette campagne s’intensifie au niveau des chancelleries pour impacter plus la diaspora.

Wilfrid Noubadan.