C’est un sévère réquisitoire que le professeur Andoche Amègnissè a dressé contre l’opposition dite radicale. Pour cet ancien militant du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) éjecté dudit parti en raison de ses prises de position à l’égard du pouvoir, l’opposition doit changer de fusil d’épaule et faire preuve d’objectivité.

Dans sa déclaration publiée le mardi 17 août 2021, le coordonnateur national et porte-parole de l’organisation dénommée Tissage du réseau pour des assises inclusives nationales (Train) n’a pas été du tout tendre avec ses alliés de l’opposition radicale. Pour Andoche Amègnissè, cette opposition a « du plomb dans l’aile et se trouve sérieusement laminée… ». Le politicien qui n’a pas fait de mystère sur son intention de s’engager résolument dans l’opposition au lendemain de son éviction de Moele-Bénin, trouve que le combat des adversaires du pouvoir, tel qu’il est mené, n’est pas de nature à assurer sa cohésion au point de faire changer le cours des choses. « Soyons honnêtes et reconnaissons que notre opposition radicale est actuellement dans l’impasse et nul ne voit clairement là où elle peut nous conduire. » assène-t-il à l’endroit des amis avec qui il partage pourtant la même idéologie politique. Visiblement, la posture qu’affiche l’opposition radicale vis-à-vis de Patrice Talon n’agrée pas du tout Andoche Amègnissè connu pour sa liberté dans ses prises de position. En réponse à l’appel à l’unité toutes les forces de l’opposition lancé par Paul Hounkpè, l’homme décide d’aller à sa rencontre pour définir les nouvelles orientations de son combat. Avec ses amis qui ont opté pour le radicalisme face au pouvoir, Andoche Amègnissè préfère ne pas faire dans la langue de bois « Soyons honnêtes et reconnaissons que notre opposition radicale est actuellement dans l’impasse et nul ne voit clairement là où elle peut nous conduire. Il serait donc stérile et vaniteux de continuer dans ces conditions à jouer aux radicaux alors que notre opposition radicale semble de plus en plus incapable de conquérir le moindre espace… »

Vers une opposition modérée ?

La déclaration du professeur Andoche Amègnissè continue d’agiter l’opinion. Chacun y va de ses commentaires et analyses pour apprécier le contenu du message. D’aucuns se demandent si l’homme n’est pas déjà fatigué de végéter dans une opposition plate, déstructurée et qui peine à proposer une alternative crédible au peuple. Il est en effet coutumier des revirements spectaculaires pour avoir milité au sein de tous les courants politiques (mouvance comme opposition) face aux régimes qui se sont succédé à la tête du pays. Pour certains analystes et observateurs de l’actualité sociopolitique nationale, Andoche qui se présente comme le défenseur des marginalisés serait devenu l’ombre de lui-même. Pour ces derniers, il n’est pas exclu que le président de l’association eau et électricité pour tous, révise sa position vis-à-vis du pouvoir au terme de sa rencontre avec Paul Hounkpè. Rongé par une opposition stérile depuis 2016, Andoche Amègnissè pourrait, à défaut de faire allégeance au président Patrice Talon à l’instar de Bertin Koovi, emprunter le couloir de la sagesse pour modérer ses prises de position vis-à-vis du pouvoir.

Gabin Goubiyi