Antoine Détchénou s’en est allé

Le professeur Antoine Détchénou, ancien président du Front citoyen pour la défense des acquis démocratiques (Fcdad) n’est plus. Il a cassé sa pipe ce lundi 13 septembre 2021 à l’âge de 87 ans. Sa vie a été marquée entre autres, par une carrière d’enseignant axée sur le professionnalisme et la rigueur. Homme de conviction et de vérité, le disparu a marqué les Béninois au plan politique. Le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité dont ceux de directeur du Ceg Gbégamey en 1974, de directeur de l’Office du baccalauréat en 1985 et directeur de cabinet de l’ancien président de la République, feu Justin Tomèty Ahomadégbé

.