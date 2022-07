L’état-major général des Forces armées béninoises n’est pas resté insensible à l’attaque du commissariat de Dassari (Commune de Matéri) dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022. Dans un communiqué rendu public ce lundi 27 juin 2022, l’Armée fait le bilan de l’attaque. Selon le document, l’intervention des Forces armées béninoises a permis de mettre en déroute les assaillants et de sauver trois (03) policiers ainsi que deux (02) gardés à vue en cellule. Des pertes en vies humaines ont été enregistrées aussi bien dans le rang des forces de sécurité que des assaillants. Lire ci-dessous l’intégralité du communiqué.

Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022, le commissariat de Dassari, localité située à 25 km au sud de Porga dans la Commune de Matéri, a été attaquée aux environs de 1h30mn. Aussitôt alerté, l’Etat-major général des Forces armées béninoises a envoyé des unités en position dans la région pour venir en renfort aux policiers pris en étau.

A l’arrivée des éléments des Fab, les assaillants étaient encore sur les lieux. Ils se trouvaient à l’intérieur du bâtiment du commissariat et avaient déjà mis feu aux motos en fourrière sur la cour. La prompte intervention des éléments des Fab a mis en déroute les forces ennemies, et a permis de sauver trois (03) policiers ainsi que deux gardés à vue en cellule.

Au bilan, l’on déplore le décès de deux (02) policiers et d’un

(01) agent blessé, immédiatement évacué à l’hôpital.

L’intervention des Fab a permis de neutraliser deux individus armés non identifiés (lani). Dans l’action, il a été récupéré également du matériel de combat dont notamment une mitraillette AK, un poste Motorola et une moto.

Cotonou, le 27 juin 2022