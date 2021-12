L’ancien ambassadeur du Bénin en Turquie et démissionnaire du parti « Les démocrates » depuis le début de ce mois de décembre est sensible aux différentes critiques après l’annonce officielle de son départ de la formation politique de l’opposition le jeudi 23 décembre 2021. Dans un message publié une fois encore sur sa page Facebook le 24 décembre, le fils de l’ancien président Mathieu Kérékou prend acte des commentaires et promet de tenir «grandement» compte des opinions. Pour lui, «L’opinion publique est une source intarissable de conseils». Lire l’intégralité du message.

Mes chers compatriotes,

J’ai lu patiemment tous vos commentaires sur ma page. J’ai aimé votre franchise, vos critiques que je prends positivement, vos remarques, vos suggestions et vos conseils. Je ne suis pas surpris de vos réactions puisque j’avais déjà commencé les consultations. J’ai été chargé de tous les péchés d’Israël. Mon nom et mon prénom acceptent et je prends tout ceci au sérieux car vous comptez beaucoup pour moi.

J’ai aussi consulté de nombreuses pages d’influenceurs auxquelles je suis abonné pour savoir ce que pensent les Béninois. Cet exercice m’a beaucoup plus et je voudrais le renouveler autant que je le pourrai. Je sais que les Béninois m’attendent sur de nombreux sujets et calmement je vous donnerai ma part de vérité, libre à vous d’en juger. Mais, rappelons-nous qu’il est écrit : Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés !

Merci à tous ! Je suis bien placé pour savoir qu’une seule hirondelle ne fait pas le Printemps. Je veux vous rassurer encore que je tiendrai grandement compte de vos opinions car cela compte aussi pour moi et m’aident à la réflexion. En tant que philosophe, je sais que la synthèse nait de la confrontation de la thèse et de l’antithèse.

J’ai appris à faire la politique sans passion, sans colère, sans haine et sans méchanceté en tenant compte de mes convictions, de la volonté de ma base et aussi de l’opinion publique. C’est exprès que j’ai partagé ce message exclusivement destiné aux militants avec vous, ce qui lui enlève d’ailleurs son caractère exclusif.

J’ai aussi appris à savourer chaque instant de la vie en donnant plus de valeurs aux qualités de l’âme: l’humilité, la sincérité, la modestie, la simplicité, le pardon, a considération du prochain et le service. Rassurez-vous, bien qu’étant politique, le pouvoir n’est pas une obsession pour moi. Ça surprendra plus d’un, mais sérieusement je n’en rêve pas au point d’en devenir esclave. Ce qui compte pour moi, c’est le service (Ich dien). L’en-deçà, la vie terrestre n’est qu’un laps de temps comparé aux délices de l’au-delà ; laps de temps infinitésimal comparé à la grande promesse de l’éternité. Cependant, il constitue un tournant décisif d’une grande importance dans le devenir et l’évolution de chaque âme humaine. Chacun doit graver ses paroles en lettre de feu sur son front : Tu es né poussière et tu retourneras poussière !

L’opinion publique est une source intarissable de conseils pour un homme politique qui doit chercher à se perfectionner dans sa perception, son regard qu’il porte sur les problèmes sociaux et son action.

Demain n’est pas loin !

L’avenir nous édifiera plus !

Joyeux Noël !