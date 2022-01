Le Budget général de l’Etat gestion 2022 est désormais exécutable. Après son adoption à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 09 décembre 2021, les responsables du Ministère de l’économie et des finances ont procédé le vendredi 7 janvier 2022 au lancement de l’exécution en mode programme du Budget.

C’est par visioconférence que les cadres du Ministère de l’économie et des finances ont procédé le vendredi 7 janvier 2022, au lancement de l’exécution en mode programme du Budget. Entre autres, il y avait les responsables en charge de la planification, de l’administration et des finances des ministères et Institutions de la République, les acteurs de la chaîne des dépenses publiques, les acteurs de la gestion des finances publiques au niveau déconcentré, les directeurs généraux d’agences et autres entités publiques, les membres de la société civile. Ils étaient tous mobilisés pour suivre l’exposé général des instructions et modalités d’exécution du Budget de l’État, gestion 2022. Dans sa présentation, le Directeur général du budget, Rodrigue Chaou, a donné un aperçu de l’exécution du budget de l’État gestion 2021 avant d’aborder la loi de finances 2022. Il n’a pas fini sans évoquer quelques instructions et modalités d’exécution du budget 2022. En termes chiffrés, la loi de finances pour la gestion 2022 est équilibrée en ressources et en charges, à la somme de 2 541,2 milliards de FCfa. En matière de dépenses ordinaires, elles sont chiffrées à 1 098,9 milliards de FCfa. Les dépenses en capital à 812,9 milliards de FCfa, les charges de trésorerie à 513,5 milliards de FCfa, le Fonds national des retraites du Bénin à 99,0 milliards de FCfa et le Compte d’affectation spéciale à 16,90 milliards de FCfa. Dans son discours de lancement de l’exécution du Budget de l’Etat gestion 2022, le Directeur de cabinet du Ministre d’État, de l’ économie et des finances, Hermann Takou, a fait savoir, que contrairement aux années antérieures, ce lancement a une empreinte particulière, voire historique. Elle porte sur une loi de finances votée pour la première fois en mode programme et sera également exécutée en mode programme. Seln lui, le Bénin vient ainsi de marquer une rupture définitive avec l’approche classique de gestion budgétaire. Profitant de l’occasion, il a exhorté les acteurs concernés à être davantage attentifs aux nouvelles règles établies conformément à la gestion budgétaire en mode programme.

Léonce Adjévi