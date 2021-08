Après trois jours de travaux:Le pont de Fifadji rouvert à la circulation (Plus de crainte sur l’ouvrage)

La population de Cotonou et celles des villes environnantes peuvent désormais circuler sur le pont de Fifadji. Après trois jours de fermeture de l’infrastructure pour des a été ouvert à la circulation lundi 16 août 2021. Après trois jours de réparation des dégâts causés par des dégradations, plus de frayeur sur l’ouvrage de franchissement situé au plein cœur de la métropole économique béninoise. Les dénivèlements notés de part et d’autre ont été corrigés. Pareil pour les fissures qui ont augmenté en quelques jours la peur dans le rang des populations. Grâce à la promptitude du maire de Cotonou, Luc Atrokpo et de ses collaborateurs, plus de psychose. Les populations peuvent circuler sur l’infrastructure en toute quiétude. Quelques citoyens rencontrés ont salué la prompte réaction de l’équipe municipale avant que le pire ne se produise. Pour éviter à l’avenir la dégradation du pont qui devient répété, il a été suggéré l’érection de portiques à la montée comme à la descente du pont afin d’empêcher la circulation des gros-porteurs.

Abdourhamane Touré