(A la découverte du nouveau parlementaire)

En marge de la session budgétaire qui s’ouvre ce jour, jeudi 16 septembre 2021, les députés de la huitième législature vont accueillir leur nouveau collègue. Il s’agit du Dr Romaric Ogouwalé, suppléant du député André Okounlola, appelé à de nouvelles fonctions à l’extérieur du pays.

La représentativité de la jeunesse se renforce une fois encore au sein de la huitième législature. Projeté dans l’univers parlementaire suite à la nomination du député André Okounlola mercredi 08 septembre dernier en conseil des ministres, Romaric Ogouwalé fera son baptême au sein de l’hémicycle ce jour. Avant l’ouverture officielle des travaux de la session devant consacrer l’examen et l’adoption de la loi des finances gestion 2022, le président de l’Assemblée nationale procèdera à l’installation de nouvel élu du peuple, membre fondateur du Bloc républicain (Br). Le nouveau locataire du palais des gouverneurs sera revêtu à l’occasion de ses attributs qui lui confèrent le statut d’élu de la nation. Il s’agit notamment d’une écharpe, des insignes distinctifs tels que la cocarde et un macaron pour le véhicule de fonction. Plusieurs autres documents dont le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la constitution du 15 novembre 2019, le guide du député et d’autres attributs pouvant faciliter l’exercice de la mission parlementaire lui seront également remis. Rappelons que le parlement béninois est constitué d’une assemblée unique dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député. Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du gouvernement.

A la découverte de Romaric Ogouwalé

Romaric Ogouwalé est un jeune universitaire accompli. Au plan académique, il est titulaire d’un doctoral en gestion de l’environnement et aménagement des espaces obtenu en 2013 et d’un diplôme supérieur spécialisé en gestion des projets et développement local en 2010. Depuis 2018, il est Maître-Assistant des Universités du Cames. Sa formation universitaire lui permis de cerner la trilogie Environnement-Changements climatiques-Développement Durable. Dans ce cadre, en tant que membre du Laboratoire d’études des climats, des ressources en eau et de la dynamique des écosystèmes (Lacede) de l’Université d’Abomey-Calavi, il a été responsable suivi-évaluation de la composante climat-agriculture pendant deux (02) ans dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « Changements climatiques. » Romaric Ogouwalé est actuellement Enseignant-Chercheur au Département de géographie et aménagement du territoire (Dgat), à la Faculté des sciences humaines et sociales (Fashs) de l’Université d’Abomey-Calavi. De 2009 à ce jour, il a conduit au moins 35 missions d’évaluation environnementale et sociale des projets et programmes de développement multisectoriel tant au Bénin que dans la sous-région notamment au Togo, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, etc. suivant les politiques opérationnelles de la Banque mondiale. Au plan politique, Romaric Ogouwalé est un mobilisateur de la jeunesse autour des valeurs républicaines et des idéaux de la rupture dans les communes de Savè, de Ouèssè et de Glazoué.

Gabin Goubiyi