Etre hospitalisé au Centre communal de santé de Toucountouna dans le département de l’Atacora est un casse-tête pour les populations de la localité. Et pour cause, les lits d’hospitalisation dans cet hôpital communal sont restés depuis des années dans un état piteux. Au saut des lits de ce centre de santé, les patients qui acceptent de se coucher dans ces lits ressentent des courbatures sur tout l’ensemble de leur corps. Complètement fanés sont ces lits de ce centre de santé. Les matelas entièrement aplatis n’arrivent plus à couvrir même la moitié des lits en fabrication métallique, constate-t-on. Nombre de malades refusent de garder les lits lorsqu’ils sont contraints de passer les nuits dans cet hôpital. Dans ce centre de santé, les malades n’aiment pas être gardés. A voir l’état de ces matelas, on affirme sans risque de se tromper que ce centre de santé ne réserve aucune hospitalité envers ses patients. C’est à croire que l’hospitalisation ne fait pas partie du cahier de charge des responsables de cet hôpital. Et pourtant, ce centre de santé fait partie de la zone sanitaire de Natitingou et Boukombé.

Prince Ouindé Coll (Br Atacora-Donga)