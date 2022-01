Le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), Rémi Prosper Moretti, a échangé avec le nouvel ambassadeur du Bénin près l’Arabie Saoudite, Adam Badougou, à la demande de ce dernier, le vendredi 7 janvier 2022, au siège de l’institution à Cotonou. Les échanges entre les deux personnalités ont porté, entre autres, sur la mission de Adam Badougou à son nouveau poste à Riyad.

A sa sortie de l’audience, le nouvel ambassadeur a fait savoir qu’au cours de leur entretien, le président de la Haac lui a adressé ses félicitations pour sa nomination. Ensuite, ce dernier a souligné la position de la Haac au niveau des divers réseaux de régulation des médias, notamment les réseaux africains des autorités de communication et aussi au niveau des réseaux des pays islamiques, dont l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et un certain nombre de pays. A l’en croire, le président Rémi Moretti a profité de cette audience pour faire l’état des lieux de la position du Bénin au sein de ces différentes structures de régulation des médias, attirant l’attention de l’ambassadeur sur les chantiers qui sont ouverts à ce niveau. « Il nous a rappelé qu’il y a donc beaucoup de dossiers en instance tout en soulignant qu’il souhaiterait qu’une fois à Riyad, nous puissions travailler très rapidement dans l’esprit desdits dossiers », a déclaré l’ambassadeur. Adam Badougou a, en outre, indiqué que le fait que le président Moretti assure le secrétariat permanent du Réseau des instances africaines de régulation de la communication( Riarc) et celui de la présidence des Réseaux de régulation des médias des pays islamiques, montre que la Haac-Bénin est bien positionnée et qu’il faut travailler à faire en sorte que la coopération entre la Haac-Bénin et ces structures homologues, notamment au niveau des pays du Golfe, en l’occurrence l’Arabie Saoudite, soit bonne pour que nous puissions tirer le meilleur profit». L’ancien député du Bloc républicain a rassuré le président de la Haac qu’ils vont y travailler, prospecter toutes les opportunités dans le cadre de cette coopération de renforcement de partenariat pour dynamiser la position du Bénin au sein de ces réseaux.

Patrice Zoundé (Stag)