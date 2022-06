Les candidats à l’examen du Certificat d’études primaires (Cep) session de juin 2022 composeront dès mardi 7 juin 2022 sur toute l’étendue du territoire national. Dans un message adressé aux différents acteurs concernés pour le déroulement dudit examen, le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, leur a prodigué des conseils. Lire ci-dessous l’intégralité du message.

Béninoises, Béninois,

Chers Compatriotes,

Chers parents d’élèves,

Chers élèves,

Au nombre des évènements qui marquent la vie d’une Nation, on peut citer sans risque de se tromper la rentrée des classes et les examens de fin d’année. Après plusieurs mois de durs labeurs, nous voici à la veille du premier examen à grand tirage qu’est le Certificat d’Etude Primaire (CEP). Régi entre autres textes, par la loi d’orientation de l’Education nationale en République du Bénin en son article 26 : je cite « La fin de l’enseignement primaire est sanctionnée par le Certificat d’Etude Primaire (CEP) » fin de citation. Il s’agit là d’un examen national qui offre à nos écolières et écoliers, l’occasion, non seulement d’affronter leur première évaluation certificative, mais aussi d’obtenir leur premier diplôme académique. Il constitue à n’en point douter la porte d’entrée à l’enseignement secondaire général, technique et professionnel.

Les candidats inscrits au CEP session de juin 2022 et qui sont au nombre de deux cent vingt-six mille six cent soixante-seize (226 676) dont cent sept mille cent vingt-neuf (107 129) filles composeront à partir de demain, mardi 7 juin 2022 jusqu’au vendredi 10 juin 2022 dans sept cent soixante- quinze (775) centre répartis sur l’étendue du territoire national. Les candidats à besoins spécifiques quant à eux sont au nombre de cent (100). Comparativement à la session de 2021, les statistiques du taux d’inscription affichent une baisse de 6,36%. Cette baisse qui devient récurrente et qui ne saurait s’expliquer encore moins se justifier en raison des investissements lourds que l’État et ses partenaires déploient depuis plusieurs années pour maintenir tous les enfants à l’école, interpelle plus d’un. Le gouvernement sous la houlette de son Chef ne ménagera aucun effort pour favoriser l’accès à tous à une éducation de qualité et sur un pied d’égalité comme le recommande l’Objectif de Développement Durable numéro 4 (ODD4).

Je ne saurai m’empêcher à de pareilles circonstances de prodiguer quelques conseils à tous ceux qui sont impliqués dans le déroulement de cet examen.

Chers enfants,

Vous avez affaire à une évaluation de vos connaissances comme vous en avez l’habitude avec vos enseignants. Certes, le contexte est légèrement différent mais il n’est pas hideux. Toutes les dispositions sont prises pour que vous ne soyez pas dépaysés. N’ayez donc pas peur. Apprêtez votre matériel de travail depuis la veille et ayez l’assurance que vous n’avez pas oublié votre carte d’identité scolaire. En salle d’examen, lisez attentivement et sérieusement le contexte et la consigne et commencez par la question qui vous paraît la plus abordable en prenant soin de reporter son numéro sur votre feuille de composition.

Quant à vous parents d’élèves, c’est le moment plus que jamais pour vous, d’assister vos enfants, nos candidats. Veillez à ce que rien ne leur manque durant les quatre jours que dureront les épreuves. La coïncidence des calendriers fait que l’examen du CEP se déroule chaque année pendant la saison des pluies. Tenez-en compte en prévoyant pour eux les tenues convenables.

Je ne saurai terminer sans rappeler à tous les adultes impliqués dans l’organisation de l’examen, qu’il soit enseignant, agent de santé, agent de sécurité, représentant des collectivités territoriales et j’en passe, la mission à eux dévolue. Elle consiste essentiellement à veiller au déroulement sans faille de l’examen. La nation attend de vous l’observance stricte des règles qui régissent l’organisation et le déroulement des examens. Aucune insuffisance ne sera tolérée car c’est de l’avenir de notre pays qu’il s’agit.

En tout état de cause des équipes de supervision sont déployées sur le territoire national et sont instruites à l’effet d’apporter les appuis logistiques et techniques partout où le besoin se fera sentir.

C’est sur ces mot, qu’au nom du gouvernement, je lance officiellement l’examen du Certificat d’Etude Primaire (CEP) session de juin 2022.

Bonne chance à toutes et à tous !

Vive l’éducation au service du développement !