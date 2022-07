(Les épreuves orales et sportives démarrent mardi)

Les candidats au Brevet d’études du premier cycle (Bepc) 2022, sont désormais fixés sur leur sort. Le Directeur des examens et concours (Dec), Roger Koudoadinou, a proclamé ce dimanche 10 juillet 2022, les résultats de l’examen. Selon le point fait par ce dernier, le taux de réussite au plan national est de 66,46%.

C’est officiel. Comme annoncé, la délibération des résultats du Brevet d’études du premier cycle (Bepc) 2022 a été faite par la Direction des examens et concours (Dec) du Ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. Le taux d’admissibilité au plan national est de 66,46% contre 60,50% en 2021. C’est le département du Borgou qui vient en tête de peloton alors que le département du Plateau garde la lanterne rouge. Après la longue attente, les candidats pourront vérifier leurs résultats en ligne sur la plateforme eresultats. Selon Roger Koudoadinou, Directeur des examens et concours, le lundi 11 juillet 2022, il y aura la proclamation de l’admissibilité dans les départements suivie de l’affichage des listes. Le mardi 12 juillet 2022 à partir de 7 heures, se tiendront les épreuves orales et sportives uniquement pour les admissibles de la série scientifique Mc. Le mercredi 13 juillet 2022, ce sera la suite des épreuves orales et sportives avec le reste des admissibles de la série scientifique Mc et les candidats de la série littéraire Ml.

Les résultats se présentent comme suit par département :

Atacora 67,53%

Borgou 74,46%

Alibori 53,61%

Donga 61,98%

Couffo 72,24%

Mono 69,66%

Collines 57%

Zou 67,47%

Ouémé 63,08%

Plateau 50,48%

Atlantique 69,90%

Littoral 71,84%

Taux au plan national : 66,46%