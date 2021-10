Lors des travaux de la 76è session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations-Unies vendredi dernier, Mariam Chabi Talata, Vice-présidente de la République a exposé les prouesses du programme des cantines scolaires en cours au Bénin. Selon elle, par ce mérite, le Bénin peut être membre du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies au titre de la période 2022-2024

Dans son discours prononcé lors de la 76è session de l’Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York par visioconférence vendredi 24 septembre 2021, la vice-présidente du Bénin estime que la candidature du Bénin au siège du Conseil des droits de l’Homme de l’Onu au titre de la période 2022-2024 permettrait de partager les avancées des expériences de protection et de promotion des droits humains au Bénin avec les autres nations du monde entier. « C’est fort de sa riche expérience que le Bénin s’est engagé à jouer un rôle prépondérant au sein de la Coalition mondiale pour l’alimentation scolaire, sous l’égide du Programme alimentaire mondial », a déclaré la Mariam Chabi Talata. Depuis avril 2016 en effet, sous l’impulsion du président Patrice Talon, le gouvernement du Bénin, s’est investi dans une série de réformes afin de lutter contre les inégalités sociales et la fragilité économique. Conformément à ses engagements internationaux et en adéquation avec l’agenda des Nations-Unies pour les Objectifs de développement durable (Odd), l’État béninois a travaillé pour une réduction de la pauvreté et de la famine. Pour la Vice-présidente, les systèmes alimentaires contribuent à la réalisation de plusieurs Odd. Pour cette raison, le Bénin propose à l’Assemblée générale des Nations-Unies d’aller vers une transformation des systèmes alimentaires à travers une forte mobilisation des ressources, surtout dans un contexte où la crise sanitaire fragilise les économies. Les pays doivent donc, selon elle, mutualiser leurs efforts pour se donner les moyens d’assurer une profonde transformation des systèmes alimentaires et réduire par conséquent, la pauvreté et la famine dans le monde. D’énormes progrès ont été faits ces dernières années sur le plan de l’accès à l’eau potable, la réduction des inégalités en termes d’accès à l’éducation, l’accès à la santé pour tous.

Une candidature formellement endossée par l’Union africaine

Par ailleurs, au cours de ce sommet consacré aux systèmes alimentaires, Mariam Chabi Talata a exposé les prouesses du Programme national d’alimentation scolaire intégré (Pnasi) qui se déploie dans les 77 communes du Bénin depuis 2017. Le Pnasi est financé sur fonds propres par le Gouvernement béninois. À travers les cantines scolaires, Mariam Chabi Talata fait savoir que le Bénin a renforcé sa sécurité alimentaire et nutritionnelle. Plus 650.000 écoliers et élèves bénéficient d’un repas chaud, sain et équilibré dans 3.152 écoles béninoises. « Ce modèle d’alimentation scolaire est à la fois un soutien à l’éducation des écoliers, un facteur de relèvement du taux de scolarisation des filles et un mécanisme d’appui aux ménages. Il permet également d’assurer des occupations et de l’expérience au profit des membres de la communauté, intégrés aux unités de gestion, et de booster la production locale », a fait savoir la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. D’ailleurs, plusieurs pays s’inspirent du Bénin. Mariam Chabi Talata donne l’exemple du Burundi dont la première dame est venue s’imprégner du Pnasi au Bénin. « Cette tribune est pour moi une occasion solennelle de rappeler que la candidature du Bénin a déjà été formellement endossée par l’Union africaine », a déclaré Mariam Chabi Talata. Avant d’inviter l’ensemble des pays membres des Nations Unies à soutenir la candidature béninoise lors des élections qui auront lieu à New York en octobre prochain », souligne la même source. Rappelons que le Conseil des droits de l’Homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies ayant pour vocation la promotion et la protection des droits de l’Homme du monde entier.

W.N