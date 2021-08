Démarré depuis le vendredi 24 juillet 2021, le championnat national scolaire de football Bénin-Fifa 2021, organisé par l’Obsu, a connu son épilogue le vendredi 30 juillet 2021 au stade omnisports de Grand-popo. Cette phase finale a été marquée par deux matchs. Il s’agit du match opposant le Ceg de Bassila à celui de Dowa chez les filles et du match Avrankou – Comè chez les garçons. Au terme des deux matchs, c’est le Ceg de Bassila qui a été l’équipe championne chez les filles et le Ceg Avrankou, l’équipe vainqueur chez les garçons. A l’issue de la rencontre, le ministre des sports, Oswald Homéky a exprimé sa satisfaction de voir cette compétition arrivée à son terme avec de belles réalisations. « Je suis vraiment comblé et je voudrais exprimer toute la joie du gouvernement de voir ce tournoi arrivé à son terme avec des enfants qui sont dans l’euphorie. Je saisis l’occasion pour vraiment remercier encore le chef de l’Etat qui est à l’origine de cette belle vision et qui a reçu l’adhésion de la Fifa dont le président Jan El fantino est venu ici au Bénin. Nous avons montré que le gouvernement a eu raison d’instituer ce programme des classes sportives. Le ministre de l’enseignement et moi-même qui conduisons ensemble ce programme pour le compte du gouvernement, sommes très heureux et satisfaits. Ce sont des enfants de nos 12 départements et vous voyez comment ils sont heureux. Je crois que comme on l’a vu, le niveau va progresser et dans les années à venir, le Bénin va montrer que nous avons eu raison de mettre en place ce programme », a –t-il déclaré.

Léonce Adjévi

es Résultats

Filles

-Meilleure gardienne: Adam Boni Ilhana ( Dogbo)

-Meilleure buteuse: Djibril Yasminath (6 buts, Bassila)

-Meilleure joueuse: Djibril Yasminath ( Bassila)

-Equipe féminine Fair-Play (Grand-Popo)

-3ème: Dogbo

-Vice-Championne ( Dowa)

-Championne ( Bassila)

Garçons

-Meilleur gardien: Chabi Ziad ( Bassila)

-Meilleur buteur: Narcisse Dah Kandji, 4 buts ( Avrankou)

-Meilleur joueur: Dosseh Hector (Comé)

-Équipe Fair-play: Malanville

-3ème: Bantè

-Vice-Champion: Comé

-Champion: Avrankou