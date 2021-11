Les parlementaires membres des Commissions défense et sécurité (Repam-Cds) ont tenu à Abuja, les 27, 28, 29 et 30 octobre 2021, la 5ème Conférence du Réseau des parlementaires africains membres de commissions défense et sécurité. A l’issue des travaux, un nouveau bureau avec pour 1er vice-président, le député béninois, Rachidi Gbadamassi a été mis sur pied.

Un nouveau bureau à la tête du Réseau des parlementaires africaines membres de commissions défense et sécurité (Repam-Cds) au terme des travaux de la 5ème Conférence tenue à Abuja les 27, 28, 29 et 30 octobre 2021. Il est présidé par Sha’aban Ibrahim Sharada, président de la Commission de défense et sécurité, du renseignement, de l’intelligence et de la Contre-intelligence du Parlement du Nigeria. Ce dernier est assisté de trois vice-présidents : 1er vice-président : Rachidi Gbadamassi, président des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité au Parlement du Bénin ; 2ème vice-président : Henry Zoniaba Ayimessone, président de la Commission de défense et sécurité du Congo ; et 3ème vice-président : Colonel Jimmy W. Smith, président de la Commission de défense et sécurité du Parlement du Liberia. L’élection du député Rachidi Gbadamassi au poste de 1er vice-président a été possible grâce à son habituel leadership. En effet, l’élu parlementaire de la 8ème circonscription électorale ne ménage aucun effort pour faire rayonner la diplomatie béninoise en Afrique et dans le monde.

Le Repam est un forum africain consacré aux débats sur les questions de défense et de sécurité en Afrique. Il a pour objectifs entre autres de renforcer les capacités des parlementaires en matière de contrôle des forces de défense et de sécurité et dans la lutte contre le terrorisme et autres formes de violence, d’instituer et d’entretenir des relations bilatérales et multilatérales entre Etats en matière de défense et de sécurité, de contribuer à la sensibilisation des populations en matière sécuritaire et d’assurer le suivi des politiques nationales en ce sens. Les travaux de la réunion d’Abuja ont été marqués par plusieurs communications dont : Regards croisés sur la coopération de défense et de sécurité entre l’Union européenne et l’Union africaine : leçons tirées de la mise en œuvre de l’architecture de paix et de sécurité ; l’assistance militaire de l’Union européenne à l’aune de la nouvelle facilité européenne pour la paix (Fep) : comprendre les enjeux autour d’un nouvel instrument de coopération de défense et de sécurité entre l’Europe et l’Afrique. Cette conférence qui a connu la participation de plusieurs personnalités notamment des experts et coopérants en matière sécuritaire et des députés africains membres des commissions de défense et de sécurité, a été agrémentée par plusieurs temps forts tels que le discours d’ouverture prononcé par Yemi Osinbajo’s, vice-président de la République fédérale du Nigéria, des communications et travaux de groupes et surtout l’élection des membres du nouveau bureau du Réseau.

Wilfrid Noubadan