Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou, a procédé au lancement officiel de la 16ème Conférence des chefs des services de renseignement et de sécurité des pays membres de « l’initiative d’Accra, hier lundi 11 avril 2022 à Cotonou. Cette rencontre vise à permettre aux participants de mieux affiner les stratégies en vue de meilleure mise en œuvre de l’opération dénommée.Les participants aux travaux ouverts à Cotonou auront pour tâche de travailler sur la planification de l’opération «Koudanlgou renforcée» avec des recommandations pertinentes à soumettre à l’examen des ministres en charge de la sécurité et de la défense des pays membres. Dans son mot d’ouverture, Pamphile Zomahoun, patron de la Direction des services de liaison et de la documentation du Bénin, a indiqué que « Le constat dans la sous-région relativement à l’érosion progressive des valeurs de dialogue et de coexistence pacifique appelle à des réponses urgentes et coordonnées pour éviter l’effondrement des États » Ces propos traduisent la nécessité la volonté des états membres de l’initiative d’Accra à reprendre réellement l’initiative en menant des offensives de plus grande envergure contre les groupes terroristes. Alassane Seidou, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a, dans son discours d’ouverture de la cérémonie, noté qu’un défi majeur reste à relever pour les pays membres de » l’initiative d’Accra » pour neutraliser les groupes terroriste. Cette réunion de Cotonou vient à la suite de plusieurs rencontres et actions déjà menées par les pays membres de » l’initiative d’Accra ». Il s’agit des succès enregistrés dans le cadre de l’opération » Koudanlgou IV », la réunion de planification tenue à Cotonou du 17 au 19 novembre 2021 ainsi que la conférence des chefs des opérations des pays membres de l’organisation tenue à Accra du 16 au 23 mars 2022. Notons que le lancement a été fait en présence des secrétaires exécutifs de l’organisation ainsi que du Directeur Général de la police républicaine du Bénin. Cette rencontre vient en prélude à la 8ème session des ministres chargés de la sécurité et de la défense de » l’initiative d’Accra » qui se tiendra le mercredi 13 avril 2022 à Cotonou.

Aguesseau Dogbo (Stag)