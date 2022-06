Les décrets régissant la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation sont désormais adoptés. L’acte a été posé ce mercredi 1er juin 2022 en Conseil des ministres. Outre cette décision, la séance hebdomadaire gouvernementale a également décidé de la création et de l’approbation des statuts de l’Agence des systèmes d’information et du numérique, de la nomination des membres du Conseil d’administration de l’Agence des systèmes d’information et du numérique ; et de la convocation du corps électoral en vue de l’élection consulaire de la Chambre des métiers de l’artisanat du Bénin, première mandature. Par ailleurs, le Conseil des ministres a procédé à la nomination des membres du Conseil d’administration de l’Agence nationale de la protection civile ; autorisé la mise en œuvre des recommandations du rapport d’évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Bénin ; validé le compte rendu de la tournée gouvernementale d’information et de sensibilisation des populations sur la conjoncture économique. Enfin, des nominations ont été prononcées aux Ministère de l’enseignement supérieur et de la décentralisation.