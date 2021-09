Le président de la Confédération africaine de sport boule (Casb), El Hadj Idrissou Ibrahima et le président de la Fédération béninoise de pétanque, Aurélien Vinou, sont fiers du président Patrice Talon et de son gouvernement. Après avoir octroyé un domaine de trois (3) hectares situé sur la route des pêches pour la construction du boulodrome couvert et des terrains outdoor (non couverts) en février 2021, il a marqué son accord pour que la mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction et d’équipement de l’infrastructure sportive envisagée se mette à la tâche. C’était hier mercredi 08 septembre 2021, en Conseil des ministres.

Un boulodrome de 2500 places à Abomey-Calavi, intégrant des aires annexes de distraction a été lancé par le gouvernement du ‘’Nouveau départ’’ lors du traditionnel conclave hebdomadaire des ministres tenu hier. C’est un joyau sportif conforme aux standards internationaux, en prélude à la 50e édition des championnats du monde de pétanque. En effet, la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal (Fipjp) dirigé par Claude Azema a, le 1er mai 2019 à Almeria en Espagne, confié au Bénin l’organisation de cette compétition. Le Bénin, pays rigoureux et respectueux de ses engagements nationaux et internationaux, a actionné aussitôt les leviers de la tenue sans anicroche de cette randonnée sportive mondiale. Après l’installation du comité national d’organisation le 18 février 2021 par le ministre des sports Oswald Homéky, et El Hadj Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine de Sport Boule (Casb) et la mise à disposition du site devant abriter les différentes rencontres de la plus grande randonnée mondiale de pétanque, le conseil des ministres a donné carte blanche pour sélectionner un cabinet d’architecture spécialisé, en mesure de livrer un travail de qualité dans les délais prescrits afin de lui confier la réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre complète de construction et d’équipement . Le cahier de charges de ce cabinet est de réaliser une conception architecturale du boulodrome ainsi que des ouvrages répondant aux impératifs de sécurité, de fonctionnalité des espaces et de confort des spectateurs.

A la lecture du processus enclenché depuis que la bonne nouvelle est tombée, le pays hôte donne déjà les signaux d’abriter convenablement cet événement majeur et de mériter la confiance de la Fipjp. Sur cette base, sans pour autant exagérer, l’on peut se targuer de dire que les préparatifs vont bon train et que le Bénin va répondre favorablement et dignement présent à ce rendez-vous.

Le Bénin attire impérialement les bons regards sportifs

Cette messe sportive d’envergure internationale qui connaitra 48 équipes des cinq continents et 12 délégations africaines est une consécration pour le Bénin qui émerge et fait montre de régularité et de performances très appréciables dans cette discipline. D’ailleurs, le Bénin a été vice-champion du monde en 2016 et champion d’Afrique 2019 des tirs de précision en Pétanque, ce qui permet au pays de se qualifier pour la coupe du monde. De même, c’est un Béninois en la personne de El Hadj Idrissou Ibrahima, qui préside la Confédération africaine de Sport Boule (Casb). Tout cela mis dans un ensemble avec les autres disciplines sportives oblige les acteurs à confier au pays, l’organisation (Exemple la finale de la coupe de la confédération africaine de football de 2021, le championnat international et d’Afrique de badminton en août 2021, le championnat d’Afrique de Roller, etc) confirme que la volonté de Patrice Talon, d’amplifier la dynamique dans le secteur du sport dans le Pag 1 et le Pag 2 « Le Développement ça y est» en cours de téléchargement, réserve de très belle surprise agréable. Le Bénin s’impose positivement partout alors.

Bienvenue Agbassagan