Le Bénin compte désormais 125 décès au Covid -19. L’annonce a été faite sur la plateforme du gouvernement liée à la pandémie du Coronavirus. Selon les statistiques, à la date du 19 août 2021, 125 décès du Covid-19 enregistrés au Bénin et plus de 3000 cas actifs pour un total de 12 021 cas confirmés. De 119 décès le 18 août 2021, le Bénin passe désormais à 125 personnes décédées du Covid-19. La campagne de vaccination du Covid-19 lancée le 1er avril 2021 se poursuit au Bénin. Les autorités béninoises invitent les personnes âgées de 18 ans et plus à se faire vacciner. Le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement s’impose donc pour éviter l’accroissement exponentiel des chiffres. En cas d’apparition de symptômes ou pour faire vacciner gratuitement, des centres de vaccination sont disponibles sur l’ensemble du territoire national.

Léonce Adjévi