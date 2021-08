La communauté universitaire est invitée à se faire vacciner et vacciner leurs proches contre la covid 19. C’est l’appel lancé à son endroit par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan. Selon le message rendu public le mardi 24 août 2021, les différents acteurs de la communauté universitaire doivent se mobiliser tous ensemble pour lutter contre le virus en allant se faire vacciner. « Face à la propagation de ce virus (coronavirus, ndlr), nous devons nous mobiliser tous ensemble pour lutter efficacement en nous protégeant et en protégeant tous les membres de notre communauté. Pour ce faire, le moyen le plus efficace pour lutter contre cette pandémie en plus de l’observance des gestes barrières, à l’heure actuelle, reste la vaccination. Ainsi, je vous invite tous, à vous faire vacciner et faire vacciner vos proches afin d’éviter de contracter ce virus », a indiqué la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Ladékan Yayi, dans un message adressé aux recteurs des Universités publiques du Bénin; directeurs généraux, centraux et techniques du ministère de l’enseignement supérieur; divers collaborateurs; aux étudiants et usagers des campus du Bénin. La ministre a également manifesté sa compassion à l’endroit des enseignants de l’Université décédés de la Covid-19 ainsi qu’à leurs proches, dans le message publié ce mardi 24 août 2021.

Léonce Adjévi