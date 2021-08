Les manifestations culturelles et festives sont suspendues jusqu’à nouvel ordre au Bénin. C’est la décision prise par le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire Covid-19 le mercredi 25 août 2021 à la suite de la séance de concertation tenue mardi 24 août 2021 avec les promoteurs des évènements culturels. L’annonce a été faite par communiqué conjoint signé du ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou et du ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin. Selon le communiqué rendu public hier mercredi 25 août 2025, c’est en raison de la recrudescence des cas graves de la Covid-19, de la faible couverture vaccinale dans le pays et au regard des mesures de mitigation, possibles que le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire Covid-19 a décidé de la suspension de l’organisation des manifestations culturelles et festives suspendues sur toute l’étendue du territoire national. « Cette mesure sera levée dès que les conditions de sécurité sanitaires seront réunies », précise le communiqué.

L. A