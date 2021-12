Crème de base anti-âge pour les lèvres TimeWise

Obtenez des bienfaits anti-âge et de base dans un seul produit.

Bienfaits en bref :

Réduit les rides et ridules sur les lèvres et autour de la zone des lèvres

Aide à prévenir le rouge à lèvres et le brillant à lèvres de d’écailler et de couler

Prolonge la tenue du rouge à lèvres et du brillant à lèvres.

Offert dans un bâtonnet pratique pour une application facile

