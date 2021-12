La Crème de jour Age Minimize 3DMC TimeWiseMD (sans FPS) agit comme un antioxydant* pour neutraliser l’effet des radicaux libres et ravive l’air de jeunesse naturel de la peau, tout en atténuant l’aspect des rides et ridules. Cette crème procure les mêmes bienfaits que la Crème de jour écran solaire à large spectre FPS 30 Age Minimize 3DMC TimeWiseMD, mais sans écran solaire et surtout: Renferme notre complexe Age Minimize 3DMC en instance de brevet. Favorise visiblement la résilience de la peau. Éclaircit et unifie l’aspect du teint. Aide la peau à retrouver un air de jeunesse tout en créant une sensation de souplesse et de douceur.

