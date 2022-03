Le dossier de la structure de placement d’argent, Ass consulting international, a été au rôle, le mardi 22 février 2022, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Suite à la délibération, le promoteur de cette structure de microfinance, Isboulaye Assani, accusé de faits d’escroquerie avec appel public à l’épargne, a été condamné à 10 ans d’emprisonnement dont 05 ferme et 05 assortis de sursis. De sources proches de la Criet, le condamné doit, de même, payer un montant de 560 millions de FCfa comme amende. En effet, les épargnants de « Ass consulting international » ont été manipulés par le promoteur et ont perdu des centaines de millions de Fcfa. Le promoteur de la structure, a été arrêté et placé en détention avec 03 ans et 10 mois d’emprisonnement ferme. Après sa liberté provisoire, le ministère public rappelle les faits d’infraction et requiert contre le promoteur, une peine de 05 ans d’emprisonnement ferme, 600 millions de FCfa d’amende et un remboursement des victimes. La défense du coupable a souhaité qu’il soit maintenu en liberté provisoire ou que la peine soit égale au temps que son client a déjà passé en détention. La Criet a délibéré, le mardi 22 février 2022, et le promoteur de la structure Ass consulting international, Isboulaye Assani, a été condamné à 10 ans d’emprisonnement et une amende de 560 millions de FCfa.

G. D. (Stag)