L’annonce de la revalorisation des salaires est accueillie avec joie et enthousiasme par les travailleurs. Cependant, ces sentiments de bien-être psychologique ont laissé place à des supputations et des inquiétudes sur fond d’impatience pour ce qui est du montant de la revalorisation qui demeure jusque-là, la grande inconnue.

« Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ». Cette maxime résume bien l’état des fonctionnaires béninois depuis quelques semaines où, tel un cadeau de Noël, la nouvelle de la revalorisation des salaires leur a été annoncée. L’information rendue publique à l’issue du Conseil des ministres du 15 décembre 2021, ne pouvait qu’apporter une bouffée d’oxygène aux travailleurs qui se sont déjà englués dans un pessimiste béat, après le pseudo « indifférence » du gouvernement à leurs doléances. « Depuis 2016, le gouvernement n’a rien apporté aux travailleurs. Au demeurant, nos conditions se sont empirées alors qu’on exige que nous donnions le meilleur de nous », dégaine Eugène B., secrétaire des services administratifs dans un Ministère. Comme lui, Pierre T., agent de codification, pense qu’il est temps qu’on jette un regard bienveillant aux travailleurs qui contribuent, chaque jour que Dieu fait, au développement du pays. « Nous sommes les vrais acteurs du développement, mais paradoxalement, ce sont les politiciens qui se taillent les plus gros salaires. C’est injuste ». La lecture de ces deux fonctionnaires de l’administration publique est malheureusement partagée par la majorité des travailleurs. En désespoir de cause et dépourvus de leur principale arme de combat qu’est la grève depuis 2018, les travailleurs n’espéraient qu’un miracle, pour ce qui est de l’amélioration de leurs conditions. Pour eux, l’ange Gabriel est presque descendu ce 15 décembre vu que l’annonce de la revalorisation des salaires est intervenue au moment où la grande majorité des travailleurs s’y attendaient le moins. Mais très tôt, l’euphorie suscitée par la bonne nouvelle va d’abord laisser place à l’impatience et à l’inquiétude.

Un optimisme prudent

Pour les représentants des travailleurs, la nouvelle de la revalorisation des salaires est tout, sauf un effet d’annonce. « Face à un gouvernement aussi organisé et structuré que celui de Patrice Talon, les travailleurs ne peuvent douter de cette annonce », confie Beatrice, agent du Ministère de la santé. Pour cette ancienne syndicaliste, il ne faut pas donner la communion au gouvernement sans confession. « Nous ne devons pas très tôt crier victoire. Nous devons rester prudents et attendre jusqu’à la fin ». Le secrétaire général de la Confédération des syndicats indépendants du Bénin (Cosi-Bénin) partage la même appréhension à quelques nuances près. Sur une chaîne privée de la place, Noël Chadaré a invité le gouvernement à « ne pas jeter des miettes aux travailleurs ». Il propose une augmentation de 30% des salaires et invite l’Exécutif à relever jusqu’à 60.000 FCfa, le Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig). De toutes les façons et suivant le processus annoncé par le gouvernement et confirmé par son porte-parole, les syndicalistes seront invités à verser leurs propositions, même si la dernière décision revient à l’Exécutif.

Gabin Goubiyi