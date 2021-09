Cinq conseillers de la 6ème mandature de la Cour constitutionnelle ont été reçus vendredi 24 septembre 2021 dans l’ordre national du Bénin. C’était dans les locaux de la Haute juridiction à la faveur d’une cérémonie de décoration présidée par la Vice-Présidente de la République, Grande Chancelière de l’ordre national du Bénin, Mariam Zimé Talata.

Comme le stipule l’article 2 de la loi n° 94-029 du 03 juin1996 portant réorganisation de l’Ordre national du Bénin, Le Président de la Cour Constitutionnelle, est élevé à la dignité de Grand Officier de l’ordre national du Bénin dès son entrée en fonction. Les autres membres de la Cour Constitutionnelle sont d’office nommés au grade de Commandeur de l’Ordre national du Bénin. C’est fort de cela que le Vice-Président de la Cour constitutionnelle, Razak Amouda-Issifou a été élevé au grade Grand Officier de l’ordre national du Bénin. Quant aux conseillers Rigobert Azon, André Katari, Moustapha Fassassi et Sylvain Nouwatin, ils ont été faits Commandeur de l’Ordre national du Benin. Dans son message, la Grande chancelière, Mme Mariam Zimé Talata s’est dit particulièrement heureuse de pouvoir partager cette cérémonie de distinction avec les conseillers. Elle la justifie par les actions menées par la sixième mandature dont elle a salué les compétences, le leadership de son Président, le Professeur Joseph Djogbénou. « Grâce au travail abattu avec abnégation, courage, la Cour constitutionnelle a engrangé des résultats plus que flatteurs depuis trois ans. Le Président de la République est fier de vous, le peuple béninois est fier de vous », a dit la Vice-Présidente de la République. Pour elle, l’ouverture de la Cour au public et sa proactivité ont aiguisé la faculté des citoyens à user de leur droit constitutionnel de saisine. Une évidence qui contraste avec sa légendaire réputation de couvent, de chambre noire ». Evoquant les chiffres, elle a salué la Haute juridiction qui en trois ans, a reçu et vidé des milliers de recours soit un peu plus de 1700 décisions rendues. (270 en 2018, 533 en 2019, 728 en 2020 et 172 à la date 31 mai 2021). Satisfaite de ces distinctions, la porte-parole des récipiendaires, le Vice-Président de la Cour constitutionnelle, Razak Amouda Issifou a exprimé sa gratitude au Chef de l’Etat et a pris l’engagement au nom de ses paires de redoubler d’efforts pour poursuivre la dynamique ainsi impulsée dans une trajectoire irréversible. Il a également remercié le Président Joseph Djogbénou dont le soutien inlassable et l’ardeur au travail leur ont permis d’engranger les nombreux résultats à la Cour constitutionnelle. Dans un geste majestueux et plein de dignité, la Grande Chancelière a remis à chacun des cinq conseillers, l’insigne et le certificat de réception sous les applaudissements des invités. La cérémonie s’est achevée par une photo de famille des heureux récipiendaires.

Léonce Adjévi