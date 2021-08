Afin d’appuyer la demande de plusieurs pays africains qui avaient appelé à l’effectivité d’une allocation générale de droits de tirage spéciaux (Dts), le Fonds monétaire international (Fmi) a décidé de décaisser 176,1 millions de dollars, soit 98,88 milliards de FCfa au profit du Bénin. Cette allocation de Dts permettra de répondre au besoin mondial de réserves à long terme, stimulera la confiance et renforcera la résilience et la stabilité de l’économie mondiale. A en croire Kristalina Georgieva, directrice générale du Fmi, au moment de son approbation par le Conseil des gouverneurs de l’institution, cet accompagnement aidera particulièrement nos pays membres les plus vulnérables qui s’emploient à surmonter les effets de la crise de la Covid-19 ». Toutefois, la Dg du Fmi a insisté sur le fait que l’utilisation de l’allocation de Dts devra être faite avec précaution et en toute transparence ». D’ailleurs, la directrice générale du Fmi a déclaré avoir « recommandé aux autorités de les utiliser pour répondre aux besoins urgents et au redressement des réserves de change », conformément aux objectifs de l’initiative, et, apprend-on par ailleurs, les pays bénéficiaires doivent être en mesure de justifier leur utilisation vers des projets spécifiques.

Wilfrid Noubadan