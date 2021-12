6 et 10 décembre 2021. Ce sont les dates fixées par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour juger respective-ment le constitutionnaliste Fréderic Aïvo et l’ancienne Garde des sceaux, ministre de la Justice, Reckya Madougou. Le premier est poursuivi pour « Complot contre la sûreté et blanchiment ». Il a été arrêté e 15 avril dernier gardé à la prison civile de Cotonou. Il est reproché à la seconde, le « Finan-cement du terrorisme ». Elle séjourne à la maison d’arrêt d’Akpro-Missérété depuis son arrestation le 3 mars 2021.

Abdourhamane Touré