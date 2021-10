Offrez-vous une évasion parfumée grâce à ce duo hydratant et électrisant. Sa fragrance de cerise riche et vibrante rendra votre journée des plus agréables. Débutez le weekend, une soirée entre amies ou une journée avec la famille en appliquant cette lotion douce pour la peau et en vous enveloppant d’une brume parfumée énergisante. Tout le monde a besoin de soin, alors gâtez-vous et gâtez quelqu’un d’autre avec ce splendide ensemble.

Notes de tête : Cerise noire juteuse, mandarine pétillante, rhubarbe rose

Notes de cœur : Freesia sauvage, pétales de gardénia, fleur de magnolia

Notes de fond : Fève de tonka, vanille de Tahiti, musc frais

