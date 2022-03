Le Bénin était à l’honneur hier, lundi 28 février 2022, à l’Expo universelle 2020 à Dubaï aux Emirats Arabes Unis avec une délégation conduite par le ministre du Tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola.

La journée du Bénin a été ouverte par une cérémonie solennelle présidée par Jean-Michel Abimbola. « C’est un événement que nous saluons avec enthousiasme et fierté parce qu’il permet au Bénin en ce jour, d’être le centre de toutes les attentions du monde », a déclaré le ministre en charge du Tourisme. Selon lui, l’exposition universelle de Dubaï 2020, offre aux différents publics, les meilleures attractions et des productions caractérisant chaque Nation. La participation du Bénin a pour thème : « Quand l’innovation s’enracine dans la tradition et l’histoire ». Dans son pavillon de l’Expo 2020, le Bénin partage comment l’esprit des Amazones se perpétue chez les femmes béninoises d’aujourd’hui. Il s’agit d’explorer l’histoire béninoise à travers l’art et le cinéma de femmes, les Amazones du Dahomey, une armée de femme unique au monde au 18ème siècle. Les historiens peinent à dater précisément leur origine, mais c’est surtout à partir du 19e siècle, sous le règne du roi Guézo, que le corps militaire se structure pour devenir l’unité d’élite féminine du roi, lui jurant fidélité jusqu’à la mort. C’est ce qui a d’ailleurs inspiré le film Black Panther. Jadis, les Amazones protégeaient les rois. L’Expo 2020 est une exposition universelle qui se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.

Patrice Zoundé (Stag)