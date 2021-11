Encore des cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Pour le bien-être de ses abonnés, Canal+ Bénin continue la distribution de cadeaux avec une énième offre : le décodeur à 1000F à partir d’un mois d’abonnement à la formule évasion. Plusieurs autres offres sont annoncées au cours de la conférence de presse tenue mercredi 24 novembre 2021, à la boutique Canal+ Saint Michel de Cotonou, pour permettre à tous, de profiter du meilleur de la télévision et une programmation incroyable.

La toute première offre conjointement annoncée par la Directrice générale de Canal+Bénin, Yacine Alao Ahouanmènou et le responsable réabonnement, Tumba Kongolo, est la formule ‘’Tout Canal+’’. Depuis le 19 novembre 2021 en effet, chaque réabonnement à partir de la formule de 5000f, donne immédiatement accès à la formule de 40 000f pendant 15 jours ! La seule condition pour en bénéficier, est de se réabonner avant le 31 décembre 2021. De quoi partager de meilleurs moments en ces fêtes de fin d’année avec Canal+.

Le décodeur à 1000f !

L’autre nouveauté évoquée au cours de la conférence et qui prend effet à partir de ce 25 novembre,est l’offre dudécodeur à 1000F à partir d’un mois d’abonnement à la formule évasion de 10 000f. Mieux encore, la parabole est offerte ! Cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles.

Pour ceux qui souhaiteraient se faire installer par un installateur agréé, l’installation est offerte à partir de la souscription à la formule évasion plus ou à la formule ‘’Tout Canal+’’. Pour ceux qui souscriraient à d’autres formules, l’installation est faite au prix promotionnel de 3000f au lieu de 4000f, avec une garantie de 6mois.

Des contenus très alléchants

En termes de contenus, la chaîne du Père Noël revient sur le bouquet de Canal+ pour égayer les plus petits, mais également les plus grands, avec 100% de contenus de Noël, et sera disponible dans toutes les formules d’abonnement sur le canal 99. Une autre chaîne exclusivement musicale 100% Noël sera disponible dans toutes les offres, sur le canal 390.

Autant d’offres disponibles pour passer de très belles fêtes de fin d’année. Il ne reste donc qu’à se dépêcher d’aller dans les boutiques Canal+ ou chez le distributeur agréé le plus proche pour en profiter.

Pour plus d’informations, il suffit d’appeler le 70 55 ou d’envoyer un message privé à la page Facebook Canal+ Bénin. Toujours plus et encore mieux avec Canal+.

A propos de Canal+ Bénin

Les offres de télévision Canal+ sont présentes au Bénin depuis 1991, soit depuis plus de 30 ans, via la présence de la société partenaire Eit. Le 1er mars 2015, cette dernière est rachetée par Canal+ Bénin, devenue la 9e filiale de Canal+ Afrique après la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Madagascar, la République démocratique du Congo, le Burkina-Faso, le Gabon et le Congo. Canal+ Bénin est présent sur le territoire à travers 12 Canal+ Stores et 1200 points de vente répartis à travers tout le pays. En tant qu’entreprise citoyenne, Canal+ Bénin s’investit dans 3 domaines clés, avec son cœur de métier et les valeurs qu’elle défend : l’audiovisuel et le cinéma, le sport et la formation des jeunes.