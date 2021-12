Le Gel masque hydratant régénérateur TimeWiseMD est un véritable miracle multifonctions qui revitalise les peaux fatiguées, ternes et stressées.

En effet, il hydrate instantanément la peau et emprisonne l’hydratation La peau paraît alors détendue, avec une sensation d’être purifiée, nourrie, apaisée, raffermie, plus lisse et soyeuse.

Ce produit aide aussi à réduire l’apparence des pores, des rides et des ridules. Il dégage une agréable odeur aromatique d’extraits de plantes dont la camomille, le bois de rose et le lavandin. D’autre part, il ne contient ni huile ni parfum. Il est non comédogène (n’obstrue pas les pores) et il a été testé en dermatologie. Utilisez-le conjointement avec l’Ensemble MiracleMD TimeWiseMD pour optimiser les résultats. Offrez-vous dix bienfaits* régénérateurs en dix minutes de chouchoutage! Et emprisonnez l’hydratation afin d’aider votre peau à garder une apparence de fraîcheur et de jeunesse.

Les signes de stress disparaissent.

La peau semble repulpée de l’intérieur.

Aide à réduire l’apparence des rides et ridules.

Convient aux peaux sensibles

Contact : +229.60 72 72 72