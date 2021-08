Le Bloc républicain (Br) était en démonstration de force le week-end écoulé dans le département du Zou. En même temps, que l’Organisation de la jeunesse du Br (Ojbr) tenait son Assemblée générale extraordinaire à Bohicon, des militants affluaient par centaines pour se faire enrôler, dans le cadre de la campagne d’adhésion en cours. Des indices qui confirment la bonne forme du parti et l’intérêt croissant que lui portent les populations.

Un weekend parfaitement réussi pour les Républicains. C’est ce qu’on peut dire de l’agenda du parti exécuté à Bohicon. Pendant que se déroulaient les travaux de l’Assemblée générale extraordinaire de l’Organisation de la jeunesse du Br (Ojbr) samedi 31 juillet 2021, une autre activité non moins importante se tenait loin des caméras et des réseaux sociaux. Il s’agit d’hommes et de femmes qui ont décidé de rejoindre la grande famille du cheval blanc cabré. Ces derniers ont fait le déplacement des différentes Communes du département, grâce à un travail minutieux des ténors du Br de cette région. Au total, ce sont des centaines de jeunes et de femmes du Zou qui ont officialisé leur adhésion au parti dirigé par le Secrétaire général national, Abdoulaye Bio Tchané. Cet engouement observé est un démenti cinglant apporté aux détracteurs du Br qui ont voulu faire croire à une cascade de démission au sein du parti dans le Zou. A la vérité, il n’en est rien. Au contraire, le Br s’enracine davantage dans ce département du pays où il a largement remporté les sièges lors des élections communales et municipales de 2020.

127 membres de la chambre de l’Ojbr outillés

« Jeunesse engagée pour l’enracinement du système partisan en République du Bénin ». C’est le thème autour duquel s’est tenue l’Assemblée générale extraordinaire de l’Ojbr. Sous la houlette du député Nouhoum Bida, 127 membres de la chambre de l’Organisation se sont retrouvés à Bohicon. Ils ont été outillés sur les démarches, les stratégies et les comportements à adopter pour faire du Bloc républicain, le parti le plus influent du pays. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le député Robert Gbian, 1er Secrétaire général national adjoint du parti.

Abdourhamane Touré