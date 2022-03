L’ancien maire de la Commune d’Abomey-Calavi, détenu à la maison d’arrêt de la Commune, Georges Bada, est activement recherché dans l’intérêt de la justice. L’annonce a été faite par un message du Directeur général de l’agence pénitentiaire du Bénin, François Hounkpè, en date du vendredi 18 mars 2022.

Plusieurs personnes arrêtées

L’ancien maire de la Commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada, est activement recherché par la justice béninoise. Détenu à la prison civile d’Abomey-Calavi, il s’est évadé dans la nuit du jeudi 17 mars 2022 du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-Hkm) où il suivait des soins. Plusieurs personnes proches de lui ainsi que des agents commis à sa garde, ont été mis aux arrêts.

Détenu à la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi, l’ancien maire de la Commune, Georges Bada, est activement recherché dans l’intérêt de la justice. Hospitalisé au Centre national universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou (Cnhu-Hkm), il s’est évadé dans la nuit du jeudi 17 mars 2022. L’annonce a été faite par un message du Directeur général de l’Agence pénitentiaire du Bénin, François Hounkpè, en date du vendredi 18 mars 2022. Selon le message du Directeur de l’agence pénitentiaire du Bénin, George Bada s’est évadé dans la nuit du jeudi 17 mars 2022. « Il y a lieu de rechercher activement dans l’intérêt de la justice béninoise sur toute l’étendue du territoire national et à travers les relations avec les pays limitrophes, le nommé Bada C. Georges, ancien maire commune d’Abomey-Calavi et détenu à la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi », lit-on dans le communiqué signé de François Hounkpè. Le message précise qu’en cas de découverte, l’intéressé doit être conduit à la maison d’arrêt d’Abomey Calavi.

Plusieurs personnes arrêtées après l’évasion

Plusieurs personnes ont été arrêtées après l’évasion de l’ancien maire d’Abomey-Calavi, Georges Bada. Il s’agit des proches qui étaient avec lui au Cnhu-Hkm et d’un des fonctionnaires de la Police républicaine, désigné pour le surveiller. Ils ont été arrêtés et auditionnés à la brigade criminelle. Aux dernières nouvelles, l’on apprend, selon certains médias, que l’ancien maire d’Abomey-Calavi est en Europe pour se faire soigner. Toujours selon ces médias, Georges Bada aurait déclaré revenir au pays pour juger sa peine au pays après son traitement. Il est à rappeler que Georges Bada a écopé de six (06) ans de prison ferme dans l’affaire des 39 ha pour « abus de fonction ».

Léonce Adjévi