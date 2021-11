La cité des Konous a abrité ce 08 novembre 2021 à la place de l’étoile rouge de Lokossa le lancement officiel de la journée portes ouvertes portant sur la sensibilisation des citoyens à divers niveaux sur la facture électronique normalisée.

Selon les partenaires de référence pour les factures normalisées, il existe actuellement trois (03) types de matériels à savoir Eltrade A3; Eltrade A1 et Eltrade CC300. D’abord, le Eltrade A3 est la solution simple pratique et rapide de facturation normalisée pour les entreprises notamment les Petites et Moyennes Entreprises (Pme). Ensuite, Eltrade A1 est de s’équiper d’une Mecef tout en un (Uf et Mcf) de nouvelle génération pour émettre les factures normalisées. Enfin, le Eltrade CC300 est une solution qui permet de continuer à utiliser le système de facturation tout en produisant les factures normalisées au sens du CGI. Après les allocations des différentes autorités présentes, le Premier adjoint au maire de la Commune de Lokossa, le Directeur Général adjoint de la Direction générale des impôts, Justin Agbikossi, le Secrétaire général de la préfecture du département du Mono, Arnaud Agon et du Représentant du Giz, Barboza, toute l’assistance s’est déplacée pour la visite des différents Stands. C’est après cela que la distribution de maillot jaune a été faite à plusieurs conducteurs de Taxi motos (Zémidjans). Sous la conduite culturelle, l’artiste Gbessi Zolawadji a tenu en haleine toute l’assistance avec des pas de danse magnifiquement exécutés. La journée a pris fin par la séance de sensibilisation des prestataires (Hôteliers, restaurateurs, les artisans….) de la Commune de Lokossa.

Jean-Eudes Chicha (Br Mono-Couffo)