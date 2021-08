Peau acnéique, mixte, grasse, sèche, … connaissez-vous votre type de peau quel que soit votre sexe ? connaissez-les-vous produis adaptés à votre type de peau ?

On ne connaît pas toujours son type peau, et pourtant c’est essentiel pour choisir sa routine beauté et maintenir la jeunesse et la vitalité de sa peau.

Si vous êtes un peu perdu (e) Monsieur ou Madame, cet article est fait pour vous !

TYPES DE PEAU

Votre peau est unique.

Autour de nous, on rencontre autant de types de peau que de personnalités différentes. Il est important de comprendre les bases de chaque type de peau afin de proposer les bons soins de la peau à nos clients.

Voici les types de peau communs :

Peau normale

Une peau normale est une peau d’apparence saine et lisse. Son niveau de sébum et d’hydratation est équilibré. Rarement sujette à l’acné, ses pores ne sont pas obstrués. Quand on prend bien soin d’une peau normale, les rides et ridules apparaissent généralement plus tard dans la vie.

Peau sèche

Une peau sèche se caractérise par des pores resserrés et un fini mat (terne) sans excès de sébum ou de brillance. Les rides d’expression se forment rapidement sur une peau sèche, surtout autour des yeux et de la bouche. Le vieillissement et un climat ayant un faible taux d’humidité favorisent la peau sèche. Les femmes et les hommes qui ne prennent pas soin de leur peau ont tendance à avoir la peau sèche.

Peau grasse

La peau grasse correspond à une suractivité des glandes sébacées qui sécrètent le sébum. Par conséquent, la peau a un aspect luisant. Elle se caractérise également par des pores plus dilatés que les autres types de peau, ce qui la rend plus sujette aux éruptions cutanées, à l’obstruction des pores et à l’acné. En revanche, une peau grasse a tendance à rider moins vite que la peau sèche. La présence de sébum sur la peau aide la couche supérieure de l’épiderme à retenir l’hydratation et protège la peau du dessèchement causé par les agresseurs environnementaux.

Peau mixte

Une peau mixte est une peau d’apparence saine et lisse, mais qui présente un excès de sébum dans la zone T (cette zone formant un « T », soit le front, le nez, les ailes du nez jusqu’au menton) et certains signes de peau sèche sur les joues et le contour du visage. Un bon entretien d’une peau mixte retarde l’apparition des rides et des ridules.

Peau sujette à l’acné

L’acné est un problème de peau très fréquent. Beaucoup d’adolescents souffrent d’acné, mais ce problème cutané peut également apparaître pour la première fois chez les adultes, dans la vingtaine, la trentaine ou même plus tard dans la vie. Contrairement aux idées reçues l’acné n’est pas réservée aux peaux grasses ni aux adolescents ! De nombreuses personnes souffrent d’acné hormonale à tout âge. La peau acnéique doit être traitée avec douceur, l’enjeu est de trouver des soins efficaces contre les imperfections sans agresser ni assécher la peau.

Peau sensible

Une peau sensible se définit comme une peau qui s’irrite facilement au contact de produits topiques ou à l’exposition de facteurs environnementaux. En achetant vos produits de soins de peau, recherchez toujours la mention « convient aux peaux sensibles ». Cette assertion a été prouvée par des essais cliniques qui démontrent que ces produits conviennent aux peaux sensibles.

A ce stade on se demande comment connaitre les besoins en matière de soins de peaux par type de peau ?

( a suivre…)