(La coopération entre le Bénin et le Burkina Faso au cœur des échanges)

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a échangé le dimanche 9 janvier 2022, avec son homologue du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré à Accra. Au cœur des échanges, la coopération bilatérale entre les deux pays.

La coopération bilatérale entre le Bénin et le Burkina Faso. C’est le principal sujet autour duquel le président béninois, Patrice Talon et son homologue du Burkina Faso, Christian Kabore, se sont entretenus. La rencontre a eu lieu le dimanche 9 janvier 2022 à Accra au Ghana en marge de la réunion des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao. Selon le communiqué de la direction de communication de la présidence du Burkina Faso, les deux personnalités se sont entretenues sur la coopération bilatérale. Ils ont notamment abordé les sujets relatifs au renforcement de l’axe Ouagadougou-Cotonou. Il est à rappeler que cette rencontre se tient à un moment où les frontières des deux pays sont confrontées à des attaques terroristes. La question a également été au cœur des échanges entre les deux hommes d’Etat. « En marge des sommets extraordinaires de l’Uemoa et de la Cedeao, je me suis entretenu ce matin à Accra avec mon homologue et frère, le président Patrice Talon du Bénin. La crise sécuritaire au Sahel et les menaces subséquentes sur les pays du Golfe de Guinée ont été au cœur de nos discussions », a déclaré le président burkinabè sur sa page Facebook.

Léonce Adjévi