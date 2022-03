Avec Canal+, c’est toujours de bonnes nouvelles. Du 8 mars au 7 avril, le décodeur passe de 5.000 FCFA à 1.000 FCFA à partir de la Formule Evasion. Mieux, jusqu’au 30 avril, tout réabonnement à la Formule supérieure donne accès à 30 jours sur Évasion+ ou Tout Canal. C’est entre autres les nouveautés présentées à la presse ce lundi 7 mars 2022 par les responsables du Groupe, à la boutique Canal+ store de Saint-Michel à Cotonou.

Belle surprise avec Canal+ ! Pour cause, une nouvelle offre bien alléchante attend les futurs abonnés. Ainsi, le décodeur du 8 Mars au 7 Avril, passe au prix promotionnel de 1.000 FCFA au lieu de 5.00O FCFA. Ceci, à partir d’un mois d’abonnement à la formule Évasion. Pour Yacine Alao, Directrice générale de Canal+ Bénin, cette offre est disponible dans toutes les boutiques Canal+ Bénin et chez les distributeurs agréés mais, dans la limite des stocks disponibles. Donc, elle invite tous ceux qui hésitent encore à profiter de cette générosité pour rejoindre la grande famille Canal+. Quant aux abonnés, Canal+ a également de bonnes surprises. Toujours à en croire la Directrice générale du Groupe au Bénin, l’autre nouveauté à leur endroit est que jusqu’au 10 avril, tout réabonnement à la Formule supérieure donne accès à 30 jours gratuits à Évasion+ ou à la Formule Tout Canal. << Il vous suffit de vous réabonner à la Formule supérieure pour bénéficier de toutes ces générosités >>, a-t-elle évoqué. À sa suite, la Responsable Communication de Canal+ Bénin, Barnes Vidjannagni est revenue sur le dispositif exceptionnel et la programmation unique de ce mois de mars. Comme exemple, elle fait cas de la série Création originale dénommée « De plus en plus loin ». Laquelle série dont deux épisodes seront diffusés chaque lundi. Elle n’occulte pas pas le cinéma, le sport, les documentaires et les grands spectacles qui seront aussi à gogo sur les chaînes Canal+ le long de ce mois. Mieux, elle a profité de l’occasion pour informer que la nouvelle application Canal+ fait peau neuve. Ceci dit-elle, avec de milliers de contenus proposés aux abonnés avec de forfaits internet leur permettant de rattraper tous les programmes qu’ils n’ont pas eu le temps de suivre. << Nous invitons donc les béninois profiter au maximum de ces offres pour leur bonheur >>, a-t-elle complété.