Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a procédé le jeudi 14 avril 2022 à la cérémonie solennelle d’ouverture de la première session ordinaire au titre de l’année 2022. A cette occasion, la deuxième personnalité de l’Etat s’est engagée à lutter contre la cherté de la vie. C’était au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. En respect des dispositions de l’article 4 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et 87 de la Constitution, le président du Parlement béninois Louis Vlavonou a officiellement lancé les travaux de la première session ordinaire de l’année 2022 en présence de 62 députés. Le discours solennel d’ouverture a été l’occasion pour la deuxième personnalité de l’Etat d’éplucher la question relative à la cherté de la vie. Il n’a pas manqué d’évoquer les causes qui la sous-tendent et les mesures du gouvernement pour alléger la peine des populations. A cet effet, le président Vlavonou a exprimé la volonté et la détermination de la 8ème Législature qu’il dirige depuis 2019 afin d’accompagner les initiatives de l’Exécutif béninois visant à conjurer la cherté de la vie avec son corolaire, la flambée des prix des produits de première nécessité. C’est dire donc que le numéro1 parlementaire et l’ensemble de ses collègues s’engagent aux côtés du gouvernement du président Patrice Talon pour conjurer ce mal et permettre au peuple béninois de vivre mieux.

Martial Agoli-Agbo (Br Ouémé-Plateau)