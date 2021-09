Le Bénin a enregistré cinq nouveaux cas de décès liés au Covid-19. Plus de 4000 sujets sont sous traitement. Selon le bilan fait par les autorités béninoises, le Bénin compte désormais 146 décès de Covid-19 à la date du 12 septembre 2021. Le nombre total de cas confirmés est de 21.450 dont 17.294 guéris. 4010 personnes sont sous traitement. La population est appelée à respecter les gestes barrières (port de masque obligatoire, distance sociale de 1 mètre minimum entre personnes, se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec du gel hydro alcoolique… etc). Le gouvernement invite aussi la population à sortir massivement pour se vacciner gratuitement (18 ans et plus).

L. A.